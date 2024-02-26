الكرملين: حزمة العقوبات الغربية لم تحمل جديدا.. والاقتصاد الروسي أظهر استقراره

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن حزمة العقوبات الغربية الجديدة لم تحمل أي جديد، لأن الاقتصاد الروسي أظهر استقراره.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين؛ رداً على سؤال حول تأثير حزمة العقوبات الجديدة على روسيا - "لم يتم الإعلان مبدئياً عن أي شيء جديد، لقد أظهر الاقتصاد الروسي استقراره".. مضيفا أن ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية يقرون بأنفسهم أن الاقتصاد الروسي أظهر استقراره، حيث تكيف اقتصادنا مع العقوبات ويواصل تطوره.

من ناحية أخرى.. وصف بيسكوف، مناقشة خطط التسوية السلمية في أوكرانيا دون مشاركة روسيا بأنه أمر مثير للسخرية وغير جدي.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي اتصالات مع موسكو حول هذا الموضوع وما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلم بمبادرة زيلينسكي.. أوضح بيسكوف "لا، لم تكن هناك أي اتصالات".. مضيفا: "يجري الحديث هناك عن هذه الصيغة الغريبة في جنيف لمناقشة ما يسمى خطة زيلينسكي للسلام".

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "لقد قلنا مرارا وتكرارا أن هذه الصيغة غريبة، لأن بعض خطط السلام تناقش دون مشاركة روسيا، وهو في حد ذاته أمر ليس جديا بل سخيفا ويثير السخرية".

وتتضمن صيغة الرئيس الأوكراني للتسوية انسحاب جميع القوات الروسية من بلاده واستعادة شبه جزيرة القرم، بينما تصر موسكو على أن أي سلام مع كييف يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض، بما فيها السيطرة على 4 مقاطعات أوكرانية، وهي زابوروجيا وخيرسون وجمهوريتا دونيتسك ولوجانسك.

في سياق آخر.. أعلنت الرئاسة الروسية أن موقف أرمينيا بشأن تجميد المشاركة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم يتضح بعد.

وقال بيسكوف: "لدينا اتصالات متكررة مع الشركاء الأرمن وسنستوضح هذا الأمر منهم".. مضيفا "استنادا إلى الوثائق ذات الصلة لا يوجد نظام لتجميد مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، مشيرا إلى أن بلاده سوف تتواصل مع يريفان لاستيضاح الأمر.

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أعلن، في تصريح صحفي مؤخرا، أن بلاده علقت مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالساحة السوفيتية السابقة.