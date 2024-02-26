التنمية المحلية تتابع جهود تطوير ورصف الطرق بمحافظة الأقصر

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الأقصر في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظات المشار إليها،خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل

ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانيات المتاحة. والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية وطرحها أمام المستثمرين.

وفى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتحت إشراف اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بدأت عمليات الرصف بمدينة إسنا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م وبيانها كالاتى:

أولا: رصف منطقة شرق ترعة أصفون وتفرعها، وإعادة رصف شارع شرق ترعة اصفون بداية من كوبرى نجع الشيخ فضيل جنوبا حتى موقف المطاعنة شمالا بطول ٢ ك.م، وإعادة رصف شارع موقف الدير بداية من موقف الدير حتى شارع طراد النيل شرقا، ورصف شارع عزبة سليمان بداية من الضرائب العقارية حتى شارع طراد النيل، وإعادة رصف شارع شرق ترعة أصفون بداية من موقف أتوبيس الصعيد شمالاً حتى جنوب مستشفى الرمد.

ثانيا: رصف منطقة جسر السيالة، ورصف شارع جنينة العمدة بداية من شارع جسر السيالة غربا حتى مصنع بلاط وائل شرقا، ورصف شارع الشيخ خليل عسكر بداية جسر السيالة غربا حتى نهاية الشارع مسجد آل عسكر.

ثالثا: رصف منطقة القرية وامتداد جسر السيالة جنوبا، ورصف شارع كوبرى الطوايع بداية من كوبرى الطوايع غربا حتى محلات العفش شرقا، ورصف شارع الوصلة أمام محطة ٦ للصرف الصحى، ورصف شارع صيدلية حمورة بداية من محلات العفش غربا حتى شارع الإسطبل شرقا، ورصف شارع (مسجد أبو شريفة) بداية من محلات العفش غربا حتى شارع الإسطبل شرقا .

رابعا: منطقة التأمينات، رصف شارع الشيخ متولى الشعراوى رقم ١ جنوب شارع مسجد أبو شريفة بداية من تقاطع حتى شارع التأمينات الحكومية، رصف شارع دار السلام رقم ٢ جنوب شارع مسجد أبو شريفة حتى شارع التأمينات الحكومية، ورصف شارع عكاشة باشا رقم ٣ جنوب شارع مسجد ابو شريفة حتى شارع التأمينات الحكومية.

خامسا: رصف منطقة محكمة إسنا، رصف شارع ابو بكر الصديق بداية شارع بورسعيد شرقا حتى شارع التأمينات غربا، رصف شارع عمر أبن الخطاب بداية شارع بور سعيد شرقا حتى شارع التأمينات غربا، ورصف شارع عثمان ابن عفان بداية شارع بورسعيد شرقا حتى شارع التأمينات غربا، ورصف شارع عرضى للشوارع الثلاثة من مدرسة صلاح الدين جنوبا حتى مغلق خشب آل عباس.

وفي سياق متصل، استمرت عملية رصف الطرق بمبادرة حياة كريمة حيث يجري استكمال رصف الطريق الزراعي الغربي السريع بداية من قرية العضايمة وحتى كمين السباعية بطول حوالي 8 كم.