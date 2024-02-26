إنقطاع المياه بالمناطق المرتفعة بحى الكوثر بسوهاج

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بالمناطق المرتفعه بحى الكوثر بمدينة اخميم اليوم الاثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الرابعة من فجر الثلاثاء من نفس الشهر ولمدة ٥ ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة اجراء أعمال الصيانة وتطهير بيارة السحب بمحطة مياه نيدة السطحية.

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.