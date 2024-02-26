فيات تتصدر مبيعات “ستيلانتس” في 4 أسواق عالمية

حققت علامة فيات “التابعة لمجموعة ستيلانتس”، نمواً ملحوظاً خلال عام 2023، حيث بلغت نسبة نمو الوحدات المباعة في جميع أنحاء العالم للعلامة نحو 12% وبإجمالي 1.35 مليون. وتعد شركة فيات هي الرائدة لمجموعة ستيلانتس في أربعة أسواق محلية، بحصة سوقية تبلغ 21.8% في البرازيل، و12.8% في إيطاليا، و15.7% في تركيا، و78.6% في الجزائر.

500e تقود سوق سيارات المدينة الكهربائية للسنة الثانية



في أوروبا، قادت سيارة 500e سوق سيارات المدينة الكهربائية للسنة الثانية على التوالي.



كانت سيارة Fiat Professional Ducato هي السيارة التجارية الخفيفة الأولى لمجموعة ستيلانتس في أوروبا.



في عام 2023 وللسنة الثالثة على التوالي، أصبحت فيات العلامة التجارية الرائدة لشركة ستيلانتس من حيث الحجم في جميع أنحاء العالم، والرائدة في أمريكا الجنوبية بحصة سوقية تبلغ 14,5%.

زادت فيات في عام 2023 من حجم مبيعاتها العالمية بنسبة 12%، مسجلة إجمالي 1.35 مليون وحدة تم بيعها في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد كونها العلامة التجارية الأولى لشركة ستيلانتيس من حيث حجم المبيعات. وتتجلى ريادتها العالمية في النتائج المهمة التي حققتها في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، وفي الواقع تتصدر العلامة التجارية "الأسواق المحلية" الأربعة بحصة تبلغ 21.8% في البرازيل، و12.8% في إيطاليا، و15.7% في تركيا، و78.6% في الجزائر، مع لوحات أسماء مختلفة في الأعلى، على التوالي: فيات سترادا في البرازيل، الباندا في إيطاليا، تيبو في تركيا والجزائر.



وفي هذا الصدد صرح أوليفير فرانسوا، الرئيس التنفيذي لشركة فيات والمدير التنفيذي العالمي للتسويق لشركة ستيلانتيس: "على مدى العام الماضي، حققنا نموًا عالميًا، وعززنا مكانتنا كلاعب عالمي، وللعام الثالث على التوالي، أثبتت فيات أنها العلامة التجارية الأولى لشركة ستيلانتيس من حيث الحجم، سجلت عالميًا +12% مقارنة بالعام الماضي، مما ساهم في النتائج الممتازة للمجموعة." وأضاف: "في عام 2023، أطلقنا في أوروبا منتجين مهمين جديدين: سيارة فيات 600 الجديدة - والتي تمثل عودة فيات إلى الفئة ب - والسيارة الجديدة توبولينو، معًا سيعززون قيادتنا في العرض من أجل التنقل المستدام في المناطق الحضرية بشكل متزايد، وفي أمريكا الجنوبية، أكدت فيات ريادتها بحصة سوقية تبلغ 14,5%، إلى جانب ريادتها في البرازيل. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، أكدنا أيضًا دورنا الرئيسي في تركيا، وبفضل المصنع الجديد في الجزائر، دخلنا سوقًا مهمًا جديدًا، واستحوذنا على ريادتها. لذلك، نحن مستعدون لعام 2024 عظيم. وقريبًا سيبدأ الموسم الثاني من فيات، مما يعطي الحياة للجانب الآخر من علامتنا التجارية المحببة، تلك التي تمثل الشمولية والبراعة والإيطالية والعالمية أيضًا".



أما في أوروبا فقد كانت السيارة 500e، بمثابة رأس الحربة في استراتيجية التحول الكهربائي لشركة فيات، حيث تعتبر السيارة الأولى في أوروبا في قطاع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية A+B، في العام الماضي بحصة سوقية بلغت 14.7%، بزيادة 0.3 نقطة. مقارنة بعام 2022. كما احتلت المرتبة الأولى في إيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، والنمسا؛ الثانية في فرنسا.

وفي سوق سيارات المدينة، سجلت فيات أكثر من 230.000 سيارة فيات 500 (باستثناء نسختها التي تعمل بالبطارية) وحققت باندا حصة قدرها 44.4%، مما يؤكد تفوق فيات الأوروبي



ومن بين المركبات التجارية، احتلت FIAT Professional Ducato المرتبة الأولى في مجموعة ستيلانتس، حيث احتلت المرتبة السابعة في سوق المركبات التجارية الخفيفة (LCV) بشكل عام في أوروبا.



وفي إيطاليا، تعتبر فيات الشركة الرائدة في سوق سيارات الركاب حيث تم بيع 175.000 وحدة، وهو ما يمثل 11.1% من حصة السوق على مدار العام بأكمله.



• كانت سيارة فيات باندا هايبرد، المصنوعة في بوميجليانو، هي السيارة الأكثر مبيعًا في إيطاليا للسنة الثانية عشرة على التوالي. ومع سيارة فيات 500 هايبرد، وصلت العلامة التجارية إلى 66.5% من حصة قطاع سيارات المدينة.



• كانت سيارة Fiat 500e، المصنوعة في تورينو ميرافيوري، هي سيارة المدينة الكهربائية الأكثر مبيعًا في إيطاليا.



• حققت سيارة فيات 500X المنتجة في ملفي نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2022.



فيات بروفيشنال رائدة في السوق في مجال المركبات التجارية، مع 51000 تسجيل تمثل حصة سوقية تبلغ 26.1٪ في عام 2023. وعلى وجه التحديد، احتلت فيات دوكاتو ودوبلو وفيورينو المرتبة الأولى في فئتها، بينما احتلت سكودو المركز الثاني بنمو قدره 2. 9% مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، كانت سيارة فيات بروفيشنال دوكاتو، المصنوعة في أتيسا (إيطاليا)، هي الأكثر مبيعًا في موطنها الأصلي مع أكثر من 21.900 تسجيل وحصة سوقية تبلغ 29.4% (+ 10% مقارنة بعام 2022).



وفي بقية أوروبا. في عام 2023، نمت شركة فيات في فرنسا مع تسجيل ما يقرب من 60,000 وحدة (بزيادة +7.2% عن عام 2022)، من بينها 33,000 سيارة فيات وأبارث 500، منها 24,000 نسخة كهربائية.

أما في ألمانيا، فتعد 500e هي السيارة الأكثر مبيعًا في فئة BEV A+B، وقد سجلت FIAT Professional نموًا بنسبة 40% في الحجم و+1,3 نقطة. الحصة السوقية.



سيطرت سيارة 500e أيضًا على إسبانيا، وحصلت على لقب السيارة الحضرية الكهربائية الأكثر مبيعًا في فئة A+B، بينما كانت فيات 500 هي السيارة الحضرية الأكثر مبيعًا في الفئة A للسنة السابعة على التوالي. وأخيرًا، في إسبانيا، سجلت شركة فيات بروفيشنال نموًا في المبيعات بنسبة 28%.

في أمريكا الجنوبية نمت شركة فيات في عام 2023، حيث كانت العلامة التجارية رائدة بحصة سوقية تبلغ 14,5% وأكثر من 542,000 وحدة مسجلة (45,300 سيارة أكثر من عام 2022)، متقدمة بأكثر من 94,600 سيارة على المركز الثاني.



وفي البرازيل، حصلت فيات على ريادتها في فئة الهاتش (أكثر من 140,200 وحدة وحصة 22.6% من القطاع)، والشاحنات الصغيرة (172,000 سيارة وحصة 42.6%) والشاحنات الصغيرة (26,250 وحدة وحصة 44.5%). وفي الأخيرة، بلغ النمو 20% مقارنة بالعام السابق.



جدير بالذكر أنه في قطاع الشاحنات والمركبات التجارية الخفيفة، كانت فيات هي الأولى في الفئة العامة لأكثر من 15 عامًا. وللعام الثالث على التوالي، كانت فيات سترادا هي الشركة الأكثر مبيعًا بـ 120,600 وحدة وحصة سوقية تبلغ 5.5%. وفي فئة سيارات الدفع الرباعي، تم بيع 86.200 وحدة من سيارتي Fiat Pulse و Fastback على مدار العام ونمو مهم قدره 43٪.

في الأرجنتين، تتصدر سيارة فيات كرونوس السوق منذ عام 2021، حيث احتلت المركز الأول في فئة B-Sedan بحصة 71.3%. كما أنها ثاني أكثر الطرازات المصنعة في تاريخ فيات في الأرجنتين، حيث تم إنتاج أكثر من 350.000 وحدة، بينما تحتفظ سترادا بالمركز الأول في فئة B-Pickups بحصة 79.4%.



الأداء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يعد رائع للغاية، خاصة في السوق التركية، حيث تعد فيات أول علامة تجارية للسيارات تحافظ على سلسلة قيادة متواصلة لمدة خمس سنوات، حيث تمثل 15.7% من حصة السوق، وذلك أيضًا بفضل فيات إيجيا التي تعد الشركة الرائدة في مجال السيارات.



تساهم سيارة فيات فيورينو في تحقيق نتائج ممتازة، كونها السيارة الأكثر مبيعًا في فئة المركبات التجارية الخفيفة (LCV)، فهي السيارة الأكثر مبيعاً في تركيا للعام الثامن على التوالي.



بالإضافة إلى ذلك، مهدت فيات الطريق لمزيد من التوسع المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث عادت لأول مرة إلى الجزائر في مارس 2023، وقدمت ستة نماذج لتلبية احتياجات التنقل المتنوعة للعملاء الجزائريين الأفراد والمهنيين. وهنا، تعتبر شركة فيات رائدة في السوق بحصة سوقية تبلغ 78.6% وتم بيع أكثر من 50.000 سيارة في العام الماضي. اختار العملاء سيارات فيات 500 هايبرد، وتيبو، و500 إكس كسياراتهم المفضلة في فئة سيارات الركاب، في حين أن دوبلو وسكودو ودوكاتو هي أكثر المركبات متعددة الاستخدامات مبيعًا. وشهدت نهاية عام 2023 أيضًا تقديم طراز جديد مثير، وهو فيات تيتانو.