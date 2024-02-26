رئيس جامعة بنها يشهد نموذج محاكاة خطة إخلاء مبني إدارة الجامعة

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، اليوم ، تنفيذ نموذج محاكاة خطة إخلاء مبني إدارة الجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث بالجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وفريق عمل وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن نموذج محاكاة خطة الاخلاء بمبني إدارة الجامعة يأتى فى إطار أنشطة جامعة بنها واستعدادها لتجديد شهادة السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001-2018 والتي حصلت عليها الجامعة كأول جامعة حكومية تحقق هذا الإنجاز ، وأكد تميزها في تطبيق المعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التدريب العملي لنموذج محاكاة الإخلاء يهدف لتنمية وعي العاملين بمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة والتعامل معها بشكل منضبط وآمن ،، موجها الشكر إلي مديرية أمن القليوبية والحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية والمستشفيات الجامعية لمشاركتهم الفعالة في تنفيذ نموذج محاكاة خطة إخلاء مبني إدارة الجامعة .

وأضاف الدكتور السيد فودة أن تنفيذ تجربة محاكاة الإخلاء يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعاملين بالجامعة ، مشيدا بالدور التي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة ، بالاضافة الى دورها فى التوعية المستمرة للعاملين بالجامعة بأهمية توافر كافة الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

كما أكد الدكتور إبراهيم راجح، أن تجربة محاكاة الإخلاء تمت بنجاح وتم إخلاء المبنى الإداري المكون من ثلاث طوابق في وقت قياسي ، مضيفا أنه يتم تفعيل وحدات الأزمات داخل كليات الجامعة وعمل حملات توعية بصفة مستمرة للتعامل مع كافة الأزمات الطارئة.