إنطلاق مسابقة "التحدث بالإنجليزية" لطلبة المدارس بالإسماعيلية

إنطلقت بمسرح مدرسة 25 يناير الثانوية للبنات بالإسماعيلية فاعليات مسابقة التحدث بالإنجليزية " Ismailia Best Speaker" والتي تطبق للمرة الأولى بمدارس الاسماعيلية الرسمية عربي والرسمية لغات بين الطلبة بجميع المراحل التعليمية وذلك لتحسين وتطوير مهارة التحدث بالإنجليزية لدى الطلاب.وتدريبهم على المواجهة والتحدث دون خجل.

وقد تم توزيع هدايا رمزية على جميع الطلاب المشاركين في المسابقة على أن يتم منخ الطلاب الفائزين في التصفيات النهائية دروعا بعد إعلان النتيجة النهائية .وذلك تحت إشراف موجه عام اللغة الإنجليزية سحر البنا

وشهد فاعليات المسابقة محمد بحيري وكيل الوزارة زسامي فضل وكيل المديرية واحمد الشريف وكيل إدارة شمال الإسماعيلية و محمود الكيلاني مدير مركز المعلومات واحمد سيف مدير امن المديرية.

شارك في تنظيم المسابقة عبير الجوهري موجه اول إدارة شمال الاسماعيلية و هدى حسين موجه أول مركزي بالمديرية والعديد من أعضاء التوجيه وعلى رأسهم لجنة التحكم حكمت علي و ماريانا رمزي و رحاب سعيد و چيهان محمد و هبة الله عبد الفتاح و هاجر حسين و دينا نصر و سمر عصام و داليا حافظ و محمد عباس.