الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"يونيسف" تطالب بإدخال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل

يونيسف
يونيسف

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل وفوري.

إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

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وشددت “يونيسف”، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن إيصال المساعدات مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال في قطاع غزة، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار الإنساني الفوري بغزة يوفر أفضل فرصة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.

 

وفي وقت سابق، كشف متحدث يونيسف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عدد الأطفال المعرضين لسوء التغذية الحادة في قطاع غزة.

 

وقال المتحدث خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخيارية”، اليوم الجمعة، إن  7 آلاف طفل في قطاع غزة فقدوا ذويهم جراء القصف الإسرائيلي، ويلاقون صعوبة كبيرة في تحديد أماكن الأطفال بقطاع غزة بسبب القصف المتواصل.

 

وتابع:"نقدم الدعم النفسي والحماية والاحتياجات الأساسية للأطفال في قطاع غزة ولدينا برامج لدعم الصحة النفسية والاجتماعية لعدد كبير من الأطفال في غزة".

 

وواصل المتحدث: " 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال و 335 ألف طفل دون 5 سنوات في قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحادة".

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