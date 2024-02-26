الوزير الجبوري: المؤسسات الدولية مُطالبة بحماية التراث الثقافي لفلسطين وترميم آثارها

قال الوزير المفوض حيدر الجبوري، مدير إدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية أنه من واجب جميع المؤسسات الأممية والإقليمية المعنية الوقوف أمام انتهاكات الاحتلال بحق التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي، ومد يد العون المادي والفني لترميم المعالم التاريخية المهددة بالخطر، بفعل جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية، التي تغذي عملية التشويه التي تتعرض لها الهوية الفلسطينية، فهناك آلاف المواقع والمعالم الأثرية عزلها الجدار، إضافة إلى عشرات المواقع التي دمرتها مسارات الجدار والاستيطان.

وأضاف خلال كلمته في الاحتفالية بيوم التراث العربي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، ان الثقافة لعبت دوراً بارزاً في حماية الهوية الوطنية ، الا ان ما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم بحق الممتلكات الثقافية والتاريخية والدينية، مخترقة لأحكام والاتفاقيات الدولية، الامر الذي يضع علينا واجباً كبيراً نحو حماية هذه الممتلكات، وفضح ممارسات الاحتلال تجاهها.

واضاف أن القانون الدولي الإنساني يحظر، في كافة الظروف، الاستهداف المتعمد للمواقع الثقافية والدينية التي لا تشكل أهدافا عسكرية مشروعة ولا ضرورة عسكرية حتمية، لذلك فإن استهداف وتدمير الاحتلال للمواقع التراثية والأثرية في قطاع غزة يُعد جريمة دولية واضحة وفقاً للقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني، واتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والبروتوكول الثاني للاتفاقية لعام 1999م الذي يحظر الاستهداف المتعمد للمواقع الثقافية والدينية في الظروف كافةً.

