الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

أسقطت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعة "بيلجورود" المجاورة للحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الاثنين "أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود على الحدود مع أوكرانيا".

ولم يشر البيان حتى اللحظة إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء هجوم المسيرة الأوكرانية على "بيلجورود".