رئيس الوزراء البلغاري يصل إلى أوكرانيا لتأكيد الاستمرار في دعمها

وصل رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف، إلى أوكرانيا اليوم الاثنين؛ للتأكيد على أن الحكومة البلغارية تقف إلى جانب أوكرانيا، وأنها ستواصل الدفاع عن "استقلال وسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن دينكوف، أكد - قبل مغادرته لبلاده - أن "بلغاريا تدعم استقلال وسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

وأشار إلى أن بلاده "تدعم أيضا الصيغة الأوكرانية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلا عن جميع الجهود الرامية لعقد قمة سلام عالمية بأوسع دعم دولي ممكن.

ويرافق دينكوف، في زيارته لأوكرانيا مجموعة من أبرز أعضاء الحكومة البلغارية، بما في ذلك وزراء العدل والبيئة والطاقة، فضلا عن نائبي وزيري الدفاع والخارجية ورئيس الأركان الأدميرال إميل إفتيموف.