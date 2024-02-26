أزهر الشرقية: تفعيل المتابعة الإلكترونية لقطاع المعاهد الأزهرية

شاركت منطقة الشرقية الأزهرية، في تفعيل برنامج قطاع المعاهد الأزهرية للمتابعة الإلكترونية، وذلك عبر برنامج «تيمز» الإلكتروني من خلال البث المباشر لمعاهد المنطقة بجميع الإدارات التعليمية، للوقوف على سير الدراسة داخل الفصول الدراسية.

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه تم متابعة معاهد المنطقة بجميع الإدارات بدءً من طابور الصباح وحتى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بواقع خمس عشر دقيقة لكل إدارة تعليمية، طبقا للجدول الوارد من قطاع المعاهد الأزهرية، وتم البث من داخل الفصول من خلال موجهي الإدارات بكل معهد.

تأتي هذه المتابعة الإلكترونية طبقًا لتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع لشؤون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال، وكيل القطاع لشؤون المناطق.

وأشاد متابعي الغرفة الرئيسية للبث، بقطاع المعاهد الأزهرية بجهود منطقة الشرقية الأزهرية ومسئولي البث والمتابعة بالمنطقة، ودورهم في تفعيل جميع الأنشطة وانتظام الدراسة وسيرها على الوجه الأكمل.