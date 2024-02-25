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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مجلس النواب يوافق نهائيًا على إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا. 

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مجلس النواب يفتتح جلساته بمناقشة مشروع قانون زيادة رسوم جواز السفر

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جاءت موافقة المجلس النهائية علي الاتفاقية بعد ان استعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة امام الجلسة العامة.

 

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