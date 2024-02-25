مجلس النواب يوافق نهائيًا على إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

جاءت موافقة المجلس النهائية علي الاتفاقية بعد ان استعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة امام الجلسة العامة.