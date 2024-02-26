منطقة سوهاج الأزهرية تحصد المركز الثاني بمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجمهورية

حصدت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، المركز الثاني في مسابقة «الطالب المثالي» على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت بمدينة الإسكندرية، حيث فاز الطالب أيمن صفوت نفادي، بمعهد نزة المحزمين التابع لإدارة جهينة الأزهرية، بالمركز الثاني في المسابقة.

من جانبه هنأ فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الطالب الفائز وأسرته والمعهد والإدارة التابع لها، راجيًا للطالب وجميع طلاب المنطقة دوام التوفيق والنجاح والتنافس في العلم والأخلاق.

وفي ذات السياق شارك ممثلو منطقة سوهاج الأزهرية في اللقاء التحفيزي للمشروع الوطني للقراءة في البعد الخاص بالطالب المثقف والمعلم المثقف والمؤسسات التنويرية وذلك بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بحضور اللجنة التنسيقية بقطاع المعاهد وأعضاء مؤسسة البحث العلمي.

شارك في اللقاء من المنطقة محمود جاد الرب، منسق المشروع الوطني بالمنطقة، ومنسقي الإدارات التعليمية.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، عددًا من البرامج التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب بعدد من المراكز التدريبية بسوهاج، حيث قام فضيلته بتفقد قاعات التدريب والاطمئنان على انتظام سير العمل بالبرنامج التدريبي "تنمية المهارات الإدارية للعاملين بإدارتي الأملاك والأوقاف" بنزل شباب الأزهر، وبرنامج "الدورة المستندية لمسئولي التحول الرقمي بديوان المنطقة والإدارات التعليمية ومسئولي الأرشيف الإلكتروني" بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي للفتيات.

وأوضح الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب أن إدارة التدريب بالمنطقة تنظم تحت إشراف وتوجيهات فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس المنطقة العديد من البرامج التدريبية تشمل تدريب "تنمية المهارات الإدارية للعاملين بإدارتي الأملاك والأوقاف والمحصلين لأوقاف الأزهر" من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية للأسبوع الثاني على التوالي بنزل شباب الأزهر بسوهاج، وتدريب مسئولي التحول الرقمي للعاملين بديوان المنطقة والإدارات التعليمية ومسئولي الأرشيف الإلكتروني" بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي للفتيات، بالإضافة إلى تدريب الترقي للسادة المعلمين بقاعات تدريب مركز تدريب جنوب الصعيد لإدارات" المراغة وجهينة والعسيرات والمنشاة" وجرجا لإدارات جرجا والبلينا ، بينما تضم قاعة تدريب طهطا إدارتي طما وطهطا.

كما إنطلقت فعاليات البرنامج التدريبي "المعلم المساعد" لعدد 24 متدربًا من محافظات الوجه البحري بمركز تدريب نزل شباب الأزهر بسوهاج.