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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أيمن محسب: توصيات الحوار الوطني ستنفذ فورًا.. بحد أقصى شهر

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك أسبوع مكثف من الجلسات في الحوار الوطني، بمعدل 3 جلسات يوميًا تحضرها الحكومة بمتثيل رفيع المستوى ويشهدها خبراء مصر، وتأتي هذه الجلسات من أجل وضع روشتة عاجلة ناجزة للقضاء على بعض المشكلات، وذلك من خلال وضع حلول أولية تعود على المواطن بشكل مباشر.

 

وشدد "محسب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن مصر خلال الفترة الماضية كانت تعرضت لموجة من ارتفاع الأسعار، وذلك نتيجة المضاربة بالدولار والفوضى التي كانت موجودة في السوق الموازية، وأول ما يهم الحوار الوطني وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال جلسات مكثفة جدًا ومتخصصة والحلول تكون قابلة للتنفيذ الفوري.

وأوضح أن المواطن الآن لا يعيش رفاهية الوقت، إذ إن الوقت ليس في صالح المواطن، منوهًا بأنه لا يستطيع الحديث الآن عن جلسات مطولة وحلول تستمر لعام، مؤكدًا أن مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الثانية ستنفذ فورًا وتكون بحد أقصى شهر من خروج التوصيات.

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