تقليص حصة مساهم في أسهم المصرية لنظم التعليم الحديثة إلى 8.79%

قلص المساهم عبدالله عبداللطيف محجوب حصته في رأسمال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 12.92% إلى 8.79%.

قالت شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية أن المساهم باع 41.756 مليون سهم من المصرية لنظم التعليم الحديثة بقيمة 17.472 مليون جنيه بمتوسط سعر 0.418 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 1.09% لمحمود عبداللطيف محمود، و3.33% لتارجيت للاستثمار العقاري.

وحققت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أرباحاً بلغت 7.82 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 8.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.