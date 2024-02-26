ضبط مخدرات بـ 1.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر،الجيزة، الدقهلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الأقصر

ضبط عنصرين إجراميين"لهما معلومات جنائية"– مقيمانبدائرة مركز شرطة أرمنت، وبحوزتهما (2,500كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو –كمية لمخدر الشابو – بندقية خرطوش وطلقة- سيارة نقل).

مديرية أمن الجيزة

ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط 4 عاطلين "لـ 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس)، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين –2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,4مليون جنيه).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.