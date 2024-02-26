مد موعد تسليم الاستمارات الإلكترونية لطلبة الثانوية الأزهرية

حتى الخميس 29 فبراير :

قال الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية إنه تقرر فتح باب التسجيل لمدة خمسة أيام ‏استثنائية للمرة الأخيرة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لتسجيل استمارات أداء امتحاناتهم للعام الدراسي 2023/2024م، ‏بدأت أمس الأحد 25 فبراير وتمتد إلى الخميس 29 فبراير، وذلك حرصًا من الأزهر الشريف على مصلحة ‏أبنائه الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال فترة التسجيل التي استمرت شهرًا كاملًا، واستجابة للطلاب وأولياء ‏أمورهم لمن فاتهم التسجيل.‏

وعلى الطلاب الدخول على هذا الرابط لتسجيل الاستمارات:‏

https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx‏

وأكد أن هناك إجراءات تم اتخاذها للتأكيد على انتظام العملية التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية، مشيرا أن الدراسة بالصفوف الدراسية النهائية مستمرة لنهاية الفصل الدراسي.

كما أكد ضرورة تعاون شيخ المعهد مع الطلاب وأولياء الأمور في الانتهاء من عمل الاستمارة الإلكترونية. وكان رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية عقد اجتماع مع مديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم، حيث تم بحث السلبيات والإيجابيات الخاصة بالعملية التعليمية، للتأكيد على تطبيق الإيجابيات وتلاشى السلبيات كما تم التأكيد على ضرورة المتابعة اليومية من قبل الموجهين للمعلم والطلاب على السواء، للوقوف على المستوى الحقيقى والنهوض بالعملية التعليمية، ونشاط والتزام محافظين علي الفرائض موقرين معلمينا ومعاونين ومتعاونين مع إخواننا لتأدية الرسالة على أكمل وجه.