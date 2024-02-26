الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تحرير 198 مخالفة للمحال غير الملتزمة بالغلق

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (198) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم


أصيب 4 أشخاص بالفيوم في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائرى للمدينة  .تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت  شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري، عند مدخل قرية الزاوية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

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