وزير الطيران يبحث والسفير الجزائرى تعزيز سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير عبد العزيز بن على الشريف سفير دولة الجزائر بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى.

هذا وقد تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال الطيران المدنى، من بينها بحث آليات تنشيط الحركة الجوية لدفع مزيد من الحركة السياحية والتجارية بين مصر والجزائر، وكذلك دراسة إمكانية فتح خطوط جديدة بين البلدين.

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس حلمى بالسفير الجزائرى، مؤكدًا اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تحرص على فتح آفاق جديدة من التعاون الفعال مع جميع الدول العربية فى مختلف مجالات الطيران المدنى.

كما أكد وزير الطيران أهمية دعم أواصر الشراكة المصرية الجزائرية فى ظل تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات فى مختلف أنشطة الطيران المدني.

ومن جانبه، أعرب السفير الجزائرى عن اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مثمناً العلاقات الثنائية والمتميزة التى تجمع البلدين فى مختلف المجالات، مؤكدًا اهتمام بلاده بمزيد من التعاون والشراكات فى كافة أنشطة الطيران المدنى، خاصة فى ضوء ما تشهده الدولة المصرية من أعمال تطوير ومشروعات تنموية فى جميع قطاعاتها، بما يسهم فى تحقيق الرؤى والتطلعات التى تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب الجزائرى المستشار نور الدين هادف مستشار الشئون الثقافية والتجارية بالسفارة، ومن الجانب المصرى المحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى، والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى، ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.