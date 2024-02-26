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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تنظم احتفالية لحماية وإحياء التراث الثقافي الفلسطيني

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 

بدأت اليوم الاثنين فعاليات احتفالية حول حماية وإحياء التراث الثقافي لفلسطين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ وذلك بمناسبة يوم التراث الثقافي العربي، الذي يصادف 27 فبراير من كل عام، تنظمها الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الثقافة وحوار الحضارات).

 

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وتتضمن الاحتفالية جلسة عمل يتم خلالها تقديم عرض بالصور للانتهاكات التي لحقت بالتراث الثقافي في فلسطين؛ بسبب ممارسات الاحتلال.

وتركز الاحتفالية على خمسة محاور تتضمن "مخاطر طمس الهوية العربية للقدس" و"غزة بين تدمير الحجر وتهجير البشر" و"رقمنة التراث العربي وأدوات الذكاء الاصطناعي: فلسطين ذاكرة أمة" و"تحليل التراث غير المادي - خطوة ما قبل الرقمنة" و"تراث المخطوط الفلسطيني بين النهب والإنقاذ".

يشارك في الاحتفالية الدول الأعضاء وممثلون عن منظمات "الإسيسكو" و"اليونيسكو" و"الألكسو" وأكاديميون ومتخصصون وخبراء في مجال حماية وصون التراث الثقافي العربي.

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