قرار قضائي بشأن المتهم بإصابة سائق وعامل بطلقات نارية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، قرارا بتجديد حبس المتهم بإصابة سائق وعامل بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات مالية، بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقت مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

حبس شخصين بتهمة حيازة قطع أثرية



قررت نيابة الجيزة حبس شخصين بتهمة حيازة قطع أثرية بقصد الإتجار في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأدلى المتهمان باعترافات تفصليلية حول الحادث، بحيازتهم الآثار بغرض الإتجار فيها، وذلك بحثا عن الثراء السريع.

وكشفت التحقيقات أنه عُثر بحوزتهما على عدد ١٨٨٥ عملة يشتبه فى كونها أثرية.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن عددها ١٤٠٠ قطعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة (موظف بالمعاش) عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.