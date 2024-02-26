الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل حفلات مدحت صالح في الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

تقيم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلين متتاليين للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك فى الثامنة مساء يومى الأحد والإثنين 25 و26 فبراير على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال مدحت صالح الخاصة منها بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها ، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر بالإضافة إلى مختارات من أعمال الطرب التى اشتهر باداءها .

ياتى الحفلين نتيجة الاقبال الضخم على حفلات النجم مدحت صالح الذى اكد سعادته بلقاء جمهوره فى الأوبرا ووصفها بمنارة الابداع الجاد .

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