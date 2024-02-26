مواعيد مباريات الأندية المصرية في الجولة الأخيرة من البطولات الأفريقية

تواصل الأندية المصرية التي تشارك ف البطولات الافريقية هذا الموسم، مشوارها في دور المجموعات، وذلك بعدما خاض كل من الأهلي وبيراميدز خمس مباريات في دوري أبطال أفريقيا، كما خاض مثلهم فريقي الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

ويتبقي للأندية المصرية جولة أخيرة في دور المجموعات، والتي نعرض مواعيدها للفرق الأربعة في السطور التالية:



مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لخوض مباراة قوية وهامة أمام نظيره يانج أفريكانز في سادس جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي ونظيره يانج أفريكانز، يوم الجمعة 1 من الشهر المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو

وفي المنافسات ذاتها، يخوض فريق بيراميدز ثاني مواجهة الأندية المصرية، بمباراته المرتقبة أمام نظيره نواذيبو يوم السبت المقبل 2 من شهر مارس المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب ستاد الدفاع الجوي، والتي تُعد مباراة تحصيل حاصل للفريق السماوي.



موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

وفي منافسات الكونفدرالية، يواجه فريق الزمالك نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل 3 من شهر مارس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

مباراة مودرن فيوتشر والهلال

كما يستعد فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر بقيادة مديره الفني تامر مصطفي لخوض مباراة الهلال الليبي، والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل 3 مارس المقبل في تمام الساعة الـ5 مساء بتوقيت القاهرة على ستاد السلام.