رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل "العتاولة"

يعرض مسلسل العتاولة، للنجم أحمد السقا، عبر شبكة قنوات MBC مصر، ضمن السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة البرومو الرسمي للعمل، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل العتاولة، الذي يعرض من خلال 30 حلقة، في إطار إجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنانين: أحمد السقا، وطارق لطفي، ضمن أحداث العمل دور شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش "السقا" قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل العتاولة



بشارك في بطولة مسلسل العتاولة، مجموعة كبيرة من النجوم، بجانب الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، وسامي مغاوري، ومي كساب، وعدد آخر من النجوم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف: هشام هلال.