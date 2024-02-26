تصنيف قناة السويس ال23 على مستوى الجامعات العربية

أعلن الدكتور سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس حصول جامعة القناة على المركز 11 ضمن الجامعات المصرية و الترتيب ال23 عربيًا جاء ذلك خلال حفل التصنيف العربي 2023 في إطار تكريم عدد من الجامعات المصرية والعربية، لإدراجهم ضمن أول تصنيف عربي للجامعات ARU Ranking لعام 2023 في نسخته الأولى-



واكد انه تم تكريم جامعة قناة السويس خلال فعاليات حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2023، والصادر عن اتحاد الجامعات العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربي، والذى عقد تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إفتتاح الدورة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 29 من الشهر الجاري، بحضور لفيف من قيادات التعليم العالى وعددٍ كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و الدكتور علي شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وأخرى للدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث و الدراسات العربية بالقاهرة نيابة عن د محمد بن أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، و كلمة الأمين العام للاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور عبد المجيد بن عمارة.

كما شهد الحفل حضور عدد من الوزراء السابقين للتعليم العالي والصحة وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

وقد أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بهذا التكريم، مؤكدًا إهتمام وحرص الجامعة على دعم البحث العلمي والباحثين، من خلال توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق أهداف إستراتيجية الجامعة، والوصول إلى التنمية المستدامة وتحسين التصنيفات العالمية للجامعة، للحصول على مراكز متميزة في التصنيفات الدولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف العربي يعتمد على الدقة والموضوعية من خلال عدة مؤشرات ومعايير، تُقيّم فيها المهام الشاملة للجامعة، ومن ضمنها "جودة التعليم والتدريس"، الذي حصلت فيه الجامعة على المركز 17 عربيا، و 7 على مستوى الجامعات المصرية، أما مؤشر التعاون الدولي فحصلت فيه على المركز 19 عربيا و 8 مصريا.

هذا وقد تسلم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث شهادة تكريم الجامعة خلال حضوره فعاليات الحفل.

موضحًا أن إصدار هذا العام اشتمل على 28 جامعة مصرية، حققت فيه جامعة قناة السويس الترتيب ال23 عربيا وال 11 مصريا.

حيث يشمل التصنيف هذا العام ترتيب أفضل 115جامعة على مستوى الجامعات العربية، يتم تقييمها من 16 دولة عربية، وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى الجامعات العربية 208جامعة هذا العام بهذا التصنيف، مشيرًا إلى أن التصنيف العربي العالمي الجديد يهدف إلى تحسين مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتمكينها من قيادة التطور العربي والوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الثالث والرابع للجامعات.

مضيفا أنه يهدف أيضا إلى أن يولد فى العالم العربي تصنيف دولي، بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي، جنبًا إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.