وقاية النباتات: الآفات الغازية تهدد البيئة والاقتصاد المحلي

أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن الآفات الغازية هي آفات عابرة للحدود، تنتشر بشكل سريع، وتهدد النباتات والمحاصيل الزراعية وتسبب آثارًا سلبية على البيئة والاقتصاد المحلي، وتشكل تهديدا للأمن الغذائي لما تسببه من آثار سلبية على الناتج القومي من المحاصيل الزراعية.

نشاط الآفات

وأضاف عبد المجيد، أن وقاية النباتات يلعب دورًا حاسمًا في تطوير استراتيجيات إدارة الآفات الغازية من خلال الرصد المستمر والتشخيص المبكر والتدخل الفعال بتحليل نشاط الآفات وفهم سلوكها وتطورها وتطوير تقنيات فعالة للتحكم فيها.

جاء ذلك في ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة ووضع الاستراتيجيات لإدارة الآفات الغازية لمصر، للحد من أثارها السلبية على المحاصيل التي قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة تهدد الأمن الغذائي القومي، نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة عن "إدارة الآفات الغازية وتكيفها مع تغير المناخ".

وأضاف أن إدارة الآفات الغازية تمثل تحديًا عالميًا يتطلب التعاون بين الدول والمؤسسات البحثية والمزارعين من خلال تعزيز التوعية وتبادل المعرفة وبناء القدرات في مجال إدارة الآفات، لتقليل الخسائر في المحاصيل وتكاليف المكافحة التي تؤدي إلى ارتفاع باهظ في تكاليف إنتاج الغذاء والأعلاف.

حاضر في الندوة الدكتور نادر البدري مسؤل الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري ومسؤول لجنة المعايير الدولية عن الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والدكتور أحمد عبدالوهاب الباحث بمعهد بحوث وقاية النباتات.