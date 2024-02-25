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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، وفقا لـ "وفا".

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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني غرب نابلس

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خلال اقتحام نابلس.. إصابة 6 فلسطينيين برصاصات الاحتلال

 

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية في البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية في محيط المنطقة على إغلاقها، ونشرت القناصة على أسطح البنايات، وأعلنت إغلاق المنطقة.

وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وتشهد المنطقة الأثرية في البلدة اقتحامات متتالية للاحتلال ومستعمريه، ما يؤدي لاندلاع مواجهات.

 

 

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