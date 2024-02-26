تداول 13 ألف طن و1021 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة و1021 شاحنة بضائع و483 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 643 شاحنة بضائع و474 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و378 شاحنة بضائع و9 سيارات.

حيث يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الرياض وامل والحرية 1 وغادرت ثلاث سفن وهي الرياض ودليلة والحرية 2، كما تم تداول 3040 طن بضائع عامة ومتنوعة و440 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج و كوين نفرتيتى وآور وآيلة. ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة درة جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2215 راكبا بموانيها.



وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانئ المصرية حققت موانئ البحر الأحمر تداول 646 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.



