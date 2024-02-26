رحلة فوانيس رمضان في مصر

فوانيس رمضان من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، ومع اقتراب شهر الصوم يحرص المواطنين على معرفة شراء الفوانيس لأبنائهم.

أسعار الفوانيس

وبالرغم من ارتفاع أسعار الفوانيس عن السنوات السابقة إلا أن الأهالي يحرصون على شراء الفانوس ترحيبا وفرحا بالشهر الفضيل .

فمنذ العصر الفاطمى تشتهر مصر بصناعة الفوانيس، وينتشر بكل أرجاء المحروسة أسواق عديدة لصناعة فوانيس رمضان ويحرص الكبار والصغار على شراء الزينة وفوانيس احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك.

يعتبر شارع الخيامية من أبرز الأماكن التى ترتكز فيها صناعة وبيع فوانيس رمضان داخل القاهرة، ويوجد فيه مجموعة كبيرة من الورش المتخصصة فى صناعة منتجات الخيامية ومنها الزينة الملونة وفوانيس الخيامية، كما تعد حارة اليهود من أكثر الأماكن التى يمكن شراء زينة رمضان منها وكذلك منطقة الربع الأثرية، والتى تضم عددًا من الآثار الإسلامية وتعتبر من أبرز شوارع حى الدرب الأحمر، وتحتوى هذه المنطقة على العديد من الورش لصناعة فوانيس رمضان والزينة بأشكالها الجميلة.