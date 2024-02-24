بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن دعاء ليلة النصف من شعبان وتوجد صيغ أدعية كثيرة متعلقة بليلة النصف من شعبان.

اللهم يا من إليه ملجأ العباد في المهمات، إليه يفزع الخلق في الملمات، يا عالم الجهر والخفيات، يامن لا تخفى عليه خواطر الاوهام، وتصرف الخطرات، يا رب الخلائق والبريات، يا من بيده ملكوت الارضين والسماوات، انت الله لا إله الا انت، اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت اليه فرحمته، وسمعت دعاءه وأجبته، وعلمت استقالته فأقلته، وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته.

دعاء ليلة النصف من شعبان

إلهي استجرت بك من ذنوبي، ولجأت اليك في ستر عيوبي، اللهم فجد عليا بكرمك وفضلك واحطط خطاياي بحلمك وعفوك، وتغمدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك، واجعلني فيها من اوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك، واخترتهم لعبادتك، وجعلتهم خالصتك وصفوتك.

ويستحب أن نقول في دعاء ليلة النصف من شعبان سيدي اليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب، وعلى كرمك يعوّل المستقيل التائب، ادبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين، وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم، اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك ولا تؤيسني من سائغ نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة بأهل طاعتك، واجعلني في جنة من شرار بريتك.

اللهم اختص لي من كرمك بجزيل قسمك وأعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس عليا الخلق ويضيق عليا الرزق، حتى أقوم بصالح رضاك وانعم بجزيل عطائك، وأسعد بسابغ نعمائك، فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك، واستعذت بعفوك من عقوبتك، وبحلمك من غضبك، فجد بما سألتك وأنل ما التمست منك، أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك.