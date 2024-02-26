الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على ناقلة نفط أمريكية في خليج عدن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم " اليوم الاثنين أن مليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف سفينة "أم في تروم ذور" ناقلة نفط وكيماويات التي ترفع العلم الأمريكي في خليج عدن.

وقالت "سنتكوم"، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الحوثيين اليمن يحيى سريع ، إن الحوثيين متمسكين بكافة حقهم في الرد على الهجمات الأمريكية البريطانية المستمرة على مناطق عدة باليمن.

وصرح سريع، بأن اليمن مستمر في موقفه المتمثل في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأدان المتحدث باسم الحوثيين، استمرار الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن، مشيرًا إلى رفض جماعة أنصار الله الحوثي لأي هجمات تنتهك سيادة اليمن المستقل.

وكانت القوات الأمريكية قد تعاونت مع القوات البريطانية في شن 5 غارات استهدفت بها عدة مواقع في صنعاء أمس السبت، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وأضافت، أن الهجمات البريطانية الأمريكية استهدفت معسكرات النهدين وفج عطان ومناطق متفرقة في صنعاء، يأتي هذا تزامنًا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعاون القوات الأمريكية والبريطانية في قصف 18 هدفًا للحوثيين في اليمن.