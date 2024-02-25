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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحوثيون يلوحون بالرد على الهجمات الأمريكية البريطانية في اليمن

الحوثيون
الحوثيون

قال المتحدث باسم الحوثيين اليمن يحيى سريع، اليوم الأحد، إن الحوثيين متمسكين بكافة حقهم في الرد على الهجمات الأمريكية البريطانية المستمرة على مناطق عدة باليمن.

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قوات التحالف تضرب 8 أهداف للحوثيين في اليمن

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في اليمن.. قصف أميركي - بريطاني يشمل 18 ضربة

وصرح سريع، بأن اليمن مستمر في موقفه المتمثل في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأدان المتحدث باسم الحوثيين، استمرار الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن، مشيرًا إلى رفض جماعة أنصار الله الحوثي لأي هجمات تنتهك سيادة اليمن المستقل.

وكانت القوات الأمريكية قد تعاونت مع القوات البريطانية في شن 5 غارات استهدفت بها عدة مواقع في صنعاء أمس السبت، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وأضافت، أن الهجمات البريطانية الأمريكية استهدفت معسكرات النهدين وفج عطان ومناطق متفرقة في صنعاء، يأتي هذا تزامنًا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعاون القوات الأمريكية والبريطانية في قصف 18 هدفًا للحوثيين في اليمن.

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