الجامعة العربية تشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب بأبو ظبي

شاركت جامعة الدول العربية في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي وترأس أعماله الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي (منسق المجموعة العربية).

وذكر بيان صحفي للجامعة اليوم الاثنين أن السفير خليل إبراهيم الزوادي، ألقى كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماع نيابة عن الأمين العام للجامعة شكر فيها المملكة العربية السعودية التي تتولى التنسيق للمجموعة العربية في إطار منظمة التجارة العالمية، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة للمؤتمر، وأشار إلى أهمية الاجتماع لتوحيد الرؤى العربية في كافة الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

كما نوه بجهود الدول العربية في دعم طلب جامعة الدول العربية في الحصول على صفة مراقب لدى المنظمة، وهنأ جمهورية جزر القمر على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتصبح الدولة العربية الثالثة عشرة المنضمة إلى المنظمة.

كما ألقى المهندس هاني سبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كلمة نيابة عن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أكد فيها على أهمية البعد التنموي للتجارة ومحورية ملف التجارة الزراعية وكذلك أهمية العمل على تنسيق المواقف العربية في منظمة التجارة العالمية في موضوعات ذات العلاقة بالتجارة، كما أشار إلى الدراسة المعدة لانضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية.