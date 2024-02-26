الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

في اليوم الـ143 للعدوان

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في اليوم الـ143 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي شهد فجر اليوم الاثنين، غارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف استهدف مناطق جنوب القطاع.

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وأفادت مصادر صحية بالقطاع، باستشهاد فلسطينيين واصابة آخرين جراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت

اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح.

وكان قد استشهد 15 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و131 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 29692، ونحو 699879 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب بيانات صحية.

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