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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جزائريون عالقون في غزة يوجهون رسالة لرئيس الجزائر

غزة
غزة

ناشد جزائريون عالقون في غزة، المسؤولين في بلادهم من أجل التحرك لإجلائهم من القطاع وإعادتهم إلي أراضي بلادهم.

واستنكره الجزائريون العالقون في غزة، تأخر إجلائهم في ظل الاستجابة إلي نداءاتهم المتكررة.

خرج مسيرات من الأسر الجزائرية المقمين في قطاع غزة، مطالبين السلطات الجزائرية بإجلائهم من القطاع، علي غرار مجموعة من الأشخاص الذين يحملون جنسيات دول عديدة، كما تلوا بياناً يسلط الضوء على الوضعية الصعبة التي يعيشونها في خيام النزوح جنوبي القطاع.

وقالت طبيبة جزائرية مقيمة فى غزة، في أحدى التصريحات الاعلامية،  عن استيائها من عدم استجابة سلطات بلادها نداءاتهم المتكررة من أجل مساعدتهم على مغادرة القطاع، كما بعثت رسالة خاصة لرئيس الجمهورية الجزائرية، عبدالمجيد تبون.

وقالت الطبيبة الجزائرية: "كيف جاءكم الصبر وصابرون علينا، الناس كلها خرجت، لم يبقَ إلا الجزائريين الذين لم يخرجوا".

وأضافت: "الجزائر التي تقف مع الدنيا كلها، ما توقفش مع الجالية بتاعها، والله ما يصير، صعبة".
ووجّهت الطبيبة الجزائرية، التي قالت إن شقيقها لواء في الجيش، رسالة إلى الرئيس الجزائري قالت فيها: "رئيس بلادنا لازم تخرجنا، نترجاك عند الله شايف كل شي، حتى الجالية التونسية خرجت، 10 عائلات خرجوا، ونحن 1300 شخص، مش عارفة كيف أعبر".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة،  خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

 

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