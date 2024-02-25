وكيل الصحة بالشرقية يجتمع بمشرفي التمريض بالإدارات الصحية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مشرفي التمريض بالإدارات الصحية بالمحافظة، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل وتحديثها للوصول إلى أفضل خدمة صحية ممكنة تقدم للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك في حضور مديرة إدارة التمريض، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

تناول الإجتماع عرض تقارير المرور الإشرافية على الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، ومؤشرات أداء عمل هيئة التمريض بوحدات الرعاية الأولية، وتقييم أداء كل إدارة، وما يترتب عليه من تحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، ووضع الحلول المناسبة للسلبيات، وأكد وكيل الوزارة على الدور الهام للهيئة التمريضية بالمنظومة الصحية، والتي تعد من الركائز الأساسية لها، لافتاً إلى أنها مهنة سامية ورسالة إنسانية نبيلة، مشيداً بجهود الفرق الطبية المبذولة للتخفيف من آلام ومعاناة المرضى، مؤكداً على أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحرص هيئة التمريض على أداء الخدمة بكفاءة عالية، والالتزام بالمواعيد المحددة.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود أداء عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة مثل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج وغيرها، مؤكداً على أهمية المعاملة الحسنة للمواطنين أثناء تقديم الخدمة لهم، ومتابعة كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالوحدات، كما أكد على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع الفرق الطبية، ومشدداً على تكثيف المرور والمتابعة على جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالرعاية الأولية والبالغ عددهم ٤٨٩ منفذ طبي تابع لعدد ١٩ إدارة صحية.