سيدات الأهلي تواجهن الزمالك في نهائي السوبر لكرة الطائرة الليلة

يتقابل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بنظيره الزمالك، مساء اليوم الاثنين، الموافق 26 فبراير الجاري، فى نهائى السوبر المحلى لموسم 2023 / 2024.

وتستضيف صالة اتحاد الشرطة الرياضى لقاء قطبي الكرة المصرية في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.



واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك حجز بطاقة التأهل إلى النهائى بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3 / صفر فى إطار دور نصف نهائى، بينما تأهل الأهلى بالفوز على الصيد بنفس النتيجة.



وتأهل سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة بعد فوزه على الصيد 3-صفر في نصف النهائي بالمباراة التي أجريت على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة طرح تذاكر كأس السوبر على موقع تذكرتي.

موعد نهائي كأس سوبر سيدات الكرة الطائرة

ويقام لقاء نهائي كأس سوبر سيدات الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة الساعة 8 مساء اليوم وتذاع المباراة على قناة اون تايم سبورتس.

