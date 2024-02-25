الأرصاد الجوية تحذر من تأثرنا بمنخفض جوي

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة، مشددة على أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 إلى 3 درجات، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، عبر شاشة "دي ام سي"، أن درجات الحرارة ستشهد مزيدا من الارتفاع طوال الأسبوع، موضحاً أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 24 إلى 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع نهايات الأسبوع سيكون هناك مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.

وشددت الأرصاد الجوية، على أن العظمى ستصل على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، موضحا أن الأجواء دافئة تمامًا خلال فترة النهار في معظم الأنحاء خاصة في المحافظات الشمالية، وتكون درجات الحرارة في المناطق الجنوبية أعلى ومائلة للحرارة خلال فترة النهار، مؤكدة أن ذلك نتيجة تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس بشكل كبير، وعدم وجود أي سحب مؤثرة، متابعاً:"الكتل الهوائية الصحراوية تؤثر ولكن في فترات الليل".