قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت القناة، أن هناك شهيـدين بينهم امرأة و14 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرقي مدينة خان يونس، مؤكدة أن مدفعية الاحــ تلال تجدد استهدافها للمناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

قال إعلام فلسطيني، إن الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية، إن طيران الاحتلال المروحي يطلق النار شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال في غزة

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو، أن الجيش قدم في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال في غزة.

وقال إعلام فلسطيني، إن سماع صوت انفجار في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأفاد إعلام فلسطيني، بأن هناك اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، إن قوات الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة على سور المسجد الأقصى الغربي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ما رفع حصيلة الضحايا المدنيين حتى الآن إلى 29692 شهيدًا و69879 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، ممن يمثلون 70% من النازحين

بينما يستمر عجز المنظمات الأممية عن التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب الولايات المتحدة التي لجأت إلى حق النقض "الفيتو" لـ3 مرات متتالية في مجلس الأمن، لتأمين حرب إسرائيل ومنع توقف العدوان على غزة.