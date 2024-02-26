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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

الريال السعودي
الريال السعودي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.

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تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد في السوق السوداء

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أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي:

أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك 
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع.
ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع
وسجل متوسط الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع
ووصل سعر الريال السعودي  بنك الإسكندرية عند 8.18 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو  8.17 جنيهات للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

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