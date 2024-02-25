أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الاحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي اليوم الاحد:

سجل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع