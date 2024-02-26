المصري البورسعيدي يواجه المقاولون العرب في الدوري الممتاز الليلة

يتقابل فريقا المصري البورسعيدي والمقاولون العرب، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة دوري نايل لموسم 2023-2024.



ويخوض الفريق البورسعيدي لقاء صعب أمام نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

اصابات المصري البورسعيدي

ويدخل المصري البورسعيدي بقائمة المصابين التى تضم كل من النيجيري ايزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، والحارس محمد شحاتة المصاب بشرخ في عظام إصبع اليد، ومحمد دبش المصاب بجزع في أربطة الركبة، بالإضافة إلى الجزائري عبد الرحيم دغموم والذي يواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق.

وأكد طبيب الفريق أنه من المنتظر مشاركة الثلاثي ايزي ايميكا ومحمد شحاته ومحمد دبش في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة المقاولون العرب وذلك بعد الاطمئنان تمامًا على تماثلهم للشفاء.

وعلى الجانب الآخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني مرانه الجماعي بملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وغادر المقاولون القاهرة متوجها للإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق ببرج العرب قبل مباراته أمام المصري البورسعيدي .



وكان المقاولون تعادل مع فيوتشر 2-2 في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة بالجولة الـ 13 من لدوري المصري الممتاز يوم الاثنين الماضي.

