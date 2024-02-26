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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شبورة مائية وأتربة مثارة.. طقس السعودية اليوم الإثنين

طقس السعودية
طقس السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من الشبورة المائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، تشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.

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أتربة مثارة 
وأضاف المركز، يستمر الضباب حتى الساعة 9 صباحًا، ويصاحبه تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، فضًلا عن وجود أتربة مثارة على أجزاء من الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

تحذيرات المركز الوطني للأرصاد 
وأشار المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، إلى أن هناك بعض التحذيرات الخاصة بمناطق الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر الأتربة حتى الساعة 4 مساءًا.
وتابع، الطقس السائد  معتدلاً نهارًا في مختلف المناطق ومائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، لكنه يكون بارد نسبياً في شمال المملكة وأجزاء من وسط المملكة، كما يحتمل هطول زخات من الأمطار في أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط بشكل ملحوظ مع هبات قوية أحياناً، وقد تعمل على إثارة الرمال والأتربة على أجزاء من المناطق الشرقية من جنوب غرب المملكة. 

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