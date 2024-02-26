بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.. تطوير المدن السكنية القديمة بالسويس

أعلنت المهندسة فاتن عبد الغني، رئيسة حي السويس، عن إنطلاق أعمال تطوير المدينة السكنية بمنطقة النبي موسى، ضمن مشروع تطوير المدن السكنية القديمة الذي أطلقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، للإستفادة من الثروة العقارية في المحافظة.

وقالت رئيسة حي السويس، إن المدينة السكنية بمنطقة النبي موسى تعد من أقدم المدن السكنية في الحي ، وتطل على كورنيش السويس القديم ويقطنها نحو 75 ألف مواطن، وكانت تعاني من تهالك الطرق والمرافق العامة وانعدام الخدمات.

وأضافت عبد الغني، أن تطوير المدينة السكنية سوف يشهد إحلالًا وتجديدًا للشبكات الخاصة بالمرافق ودهان العمارات ومراجعة خطوط الصرف الصحي والكهرباء والإنارة، لتصبح مدينة نموذجية ويتحقق فيها التنمية الشاملة.

وأوضحت رئيس حي السويس أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وجه بتطوير كافة المدن السكنية القديمة، التي يبلغ عددها 36 مدينة سكنية على مستوى المحافظة، للإستفادة من العمارات السكنية والتي تمثل ثروة عقارية.

على جانب آخر، قالت رئيسة حي السويس، إن أجهزة المرافق بالحي تقوم دوريًا برفع المخلفات من الشوارع، وتم رفع كميات كبيرة من مناطق حوض الدرس والمرور ومحيط قصر محمد علي والكورنيش القديم حفاظًا على البيئة.

يذكر أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أعلن عن تطوير جميع المدن السكنية القديمة في محافظة السويس بتكلفة تصل إلى مليار و200 مليون جنيه.

وشدد محافظ السويس على ضرورة أن تكون جميع أعمال التطوير كاملة من خلال رصف الشوارع بعد مراجعة جميع الخطوط الداخلية للمرافق، مثل الكهرباء والصرف الصحي وخطوط الاتصالات ودهان العمارات وتركيب مسارات جديدة للصرف الصحي والمياه.