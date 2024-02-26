حملة لتنظيف مساجد البحر الأحمر إستعدادًا لشهر رمضان

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن إستعدادات مساجد المحافظة لشهر رمضان المبارك، من خلال حملة لنظافة وإعمار بيوت الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ أحمد السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن الحملة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى وإستعدادًا لشهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى إستمرارها حتي إنتهاء الشهر المبارك، وتتضمن: النظافة الدورية للمساجد، نظافة أسطح المساجد.

وأشار إلى تكليف مديري الإدارات الفرعية والمفتشين للمشاركة في تنفيذ الحملة لحماية بيوت الله، والمداومة على نظافتها وتطهيرها، ومتابعة تنظيف أسطح المساجد، وإصلاح مزاريب تصاريف مياه الأمطار لحماية المساجد من موجات الطقس المتغيرة وسوء الأحوال الجوية، موضحًا أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال.