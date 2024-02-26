الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نادر السيد: أحمد نادر موهوب ويعاني بسبب الضغوط

أحمد نادر السيد
أحمد نادر السيد

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق أن هناك بالفعل حارس مرمى موهوب وآخر موهبته أقل ويمكن تعويضها من خلال مجهود أكبر لكي تظهر بشكل مناسب.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: النجاح الحقيقي خارج الملعب وتحمل المسئولية.. نجلي أحمد واجه صعوبات كبيرة ولكنه استفاد بشدة ويعتبر حارس موهوب وله مستقبل ويعاني بالفعل من الظلم والضغط مثلما يحدث مع أبناء اللاعبين السابقين.

وأكمل : حررت أحمد نادر من الضغوط والسوشيال ميديا، وهو يتمنى أن يخدم بلده وقد اجتاز مرحلة الشباب ومن ثم المنتخب الوطني.

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