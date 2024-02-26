الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب أبو سليم: أبارك للزمالك على الفوز.. وأتمنى السلامة لـ "زيزو"

شكري الخطوي
شكري الخطوي

هنأ شكري الخطوي، المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي نادي الزمالك بعد الفوز في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب عنابة بالجزائر، في إطار منافسات الجولة الـ 5 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

txt

خالد الغندور: ناصر منسي أهم مكاسب الزمالك أمام أبو سليم

وحقق الزمالك فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وقال شكري الخطوي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": "كنا نعرف أن الزمالك فريق كبير بعد التواجد معه في دور المجموعات، والفريق المصري له تاريخ كبير والجميع داخل القارة يعلم ذلك".

وتابع: "قدمنا مباراة قوية أمام فريق محترم مثل الزمالك، ولم نكن نتمنى تلك البداية وحاولنا العودة بعد الهدف الثاني ولكن لم ننجح في ذلك".

وأكمل: "أبارك للزمالك على الفوز، والتأهل على رأس المجموعة ونحن نخوض المباريات بعيد عن ملعبنا وأرضنا ولكن الحمد لله على ما حققناه".

وأتم: "زيزو لاعب متميز وأتمنى أن تكون إصابته خفيفة ويعود في أقرب وقت، فهو لاعب يتمتع بأخلاق عالية".

مواد متعلقة

الزمالك يتصدر مجموعته بـ الكونفدرالية بعد الفوز على أبو سليم الليبي

أول قرار لجوميز بعد فوز الزمالك على أبو سليم الليبي

محمود فتح الله: الزمالك مرشح للفوز بالكونفدرالية ومباراة أبو سليم مهمة لجوميز

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية

الزمالك يلتقي أبو سليم تحت شعار لا بديل عن الفوز بكأس الكونفدرالية الليلة

أبو العز يزف بشرى للجماهير عن مباراة الزمالك وابو سليم الليبي

الجريدة الورقية