خالد الغندور: ناصر منسي أهم مكاسب الزمالك أمام أبو سليم

أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأبيض قدم مباراة قوية أمام فريق أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن ناصر منسي أهم مكاسب الزمالك أمام أبو سليم الليبي وموتيابا "خامة مبشرة" ومكسب كبير لوسط ملعب الزمالك".

وتابع :" فريق الزمالك في تطور مستمر مع البرتغالي جوزيه جوميز منذ توليه المهمة وهناك أكثر من لاعب مميز تحت قيادته ".