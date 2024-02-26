الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق مصطفى: هدفنا البقاء في الدوري.. وأبو جبل لم يتأثر بفشل مفاوضاته مع الأهلي

طارق مصطفي
طارق مصطفي

أكد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن محمد أبو جبل حارس الفريق لم يتأثر بفشل مفاوضاته مع الأهلي، مشسيرًا إلى أن جبل أحد أفضل الحراس في الدوري المصري.

إقرأ أيضًا..

txt

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد

وقال طارق مصطفى في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": "لدينا مشكلة في ملاعب كرة القدم، وقضيت تجربة قوية في المغرب، بتواجد ملاعب على أعلى مستوى، وبنية تحتية متميزة".

وأكمل: "لعبت لمدة 15 يوم خارج ملعبي لكي يتم تجديد ملعب فريقي في الدوري المغربي".

وأضاف: "استاد القاهرة أصبح ملعب مختلف، وله طابع خاص ولا تشعر بوجود أي مشاكل به على الرغم من خوض العديد من المباريات عليه بشكل دائم".

وتابع: "الحمد لله، أوجه الشكر لإدارة البنك الأهلي، على ما قدموه خلال الفترة الماضية، والجميع يقدم الدعم، ونسعى للظهور بشكل جيد في ما هو قادم".

وأردف: "لازمنا سوء حظ كبير في المباريات السابقة، ولكن نسعى لتقديم أداء متميز خلال الفترة القادمة، والبنك الأهلي يستحق مكانة أكبر في الدوري، وهدفنا البقاء في الدوري وقد نغير طموحنا في حال ضمان التأهل مبكرًا".

وذكر: " تواصلت مع الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب وأخبرته أن التوقفات ليست في صالح اللاعبين ولا الأندية وكذلك المنتخب، غياب اللاعبين عن المشاركة لها تأثير سلبي كبير، واللاعب المصري لابد وأن يكون له شخصية داخل الملعب".

وأتم طارق مصطفى: "أبو جبل لم يتأثر بفشل مفاوضاته مع الأهلي، وهو من أفضل حراس مصر في الوقت الحالي، ويمتلك خبرات كبيرة".

مواد متعلقة

رئيس الاتحاد السكندرى : كنا أقرب للفوز وغياب "مابولولو" وزملائه أثر على مواجهة البنك

طارق مصطفى: التعادل أمام الإتحاد نتيجة جيدة

الاتحاد أمام البنك الأهلي.. وطلائع الجيش ضد فاركو.. مواعيد مباريات الدوري المصري

طارق مصطفى: كنا نستحق الفوز على زد

طارق مصطفى : حققنا فوزا هاما على بلدية المحلة.. ونستعد حاليا لمباراة المقاولون
الجريدة الورقية