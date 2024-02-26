طارق مصطفى: هدفنا البقاء في الدوري.. وأبو جبل لم يتأثر بفشل مفاوضاته مع الأهلي

أكد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن محمد أبو جبل حارس الفريق لم يتأثر بفشل مفاوضاته مع الأهلي، مشسيرًا إلى أن جبل أحد أفضل الحراس في الدوري المصري.

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وقال طارق مصطفى في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": "لدينا مشكلة في ملاعب كرة القدم، وقضيت تجربة قوية في المغرب، بتواجد ملاعب على أعلى مستوى، وبنية تحتية متميزة".

وأكمل: "لعبت لمدة 15 يوم خارج ملعبي لكي يتم تجديد ملعب فريقي في الدوري المغربي".

وأضاف: "استاد القاهرة أصبح ملعب مختلف، وله طابع خاص ولا تشعر بوجود أي مشاكل به على الرغم من خوض العديد من المباريات عليه بشكل دائم".

وتابع: "الحمد لله، أوجه الشكر لإدارة البنك الأهلي، على ما قدموه خلال الفترة الماضية، والجميع يقدم الدعم، ونسعى للظهور بشكل جيد في ما هو قادم".

وأردف: "لازمنا سوء حظ كبير في المباريات السابقة، ولكن نسعى لتقديم أداء متميز خلال الفترة القادمة، والبنك الأهلي يستحق مكانة أكبر في الدوري، وهدفنا البقاء في الدوري وقد نغير طموحنا في حال ضمان التأهل مبكرًا".

وذكر: " تواصلت مع الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب وأخبرته أن التوقفات ليست في صالح اللاعبين ولا الأندية وكذلك المنتخب، غياب اللاعبين عن المشاركة لها تأثير سلبي كبير، واللاعب المصري لابد وأن يكون له شخصية داخل الملعب".

وأتم طارق مصطفى: "أبو جبل لم يتأثر بفشل مفاوضاته مع الأهلي، وهو من أفضل حراس مصر في الوقت الحالي، ويمتلك خبرات كبيرة".