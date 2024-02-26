ضياء السيد: تعليمات كولر سر فوز الأهلي على ميدياما

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن ليفربول الإنجليزي حقق لقب كأس الرابطة بدون 11 لاعبًا من القوام الأساسي للفريق، مشيرًا إلى أن المدربين عليهم تجهيز عدد كبير من اللاعبين في ظل ازدحام أجندة المباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "الأهلي أمام ميدياما قدم مستوى جيد في الشوط الثاني تحديدًا، ونجح في حسم اللقاء لصالحه بسبب تعليمات مارسيل كولر، وكل اللاعبين قدموا مستوى أفضل لذلك تحقق المكسب".

وأضاف: "تحول أداء الأهلي في الشوط الثاني كان طبيعيًا، وفي النهاية حسم الفريق المكسب، واستفاد من نتيجة لقاء شباب بلوزداد ويانج أفريكانز، والفريق الجزائري كان سيئًا للغاية في المباراة".

وأكمل: "من الصعب أن يلعب الأهلي على المركز الثاني أمام يانج افريكانز التنزاني في الجولة الأخيرة، وبالتأكيد صن داونز سوف يحسم صدارة المجموعة على حساب مازيمبي، والمرحلة المقبلة يجب أن يكون الفريق الأحمر جاهزًا لخوض كل المباريات بقوة".

وزاد: "بالتأكيد نحن نعاني من مشكلة تنظيمية تخص مواعيد المباريات، وكان يجب وجود عامر حسين في اجتماع حسام حسن مع رابطة الأندية المحترفة، ويجب أن يتم الاعلان عن الاتفاقات الخاصة منعًا للتضارب مستقبلا".

وأتم: "أصبحنا نعاني من مشكلة تنظيم المواعيد، وكان لابد أن يتم الخروج من الاجتماع بين الرابطة وحسام حسن بالاعلان الرسمي عن كافة التفاصيل".